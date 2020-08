Illegale Musikveranstaltung durch Polizei beendet

Nr. 2045

In Köpenick beendeten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in der vergangenen Nacht eine illegale Musikveranstaltung. Gegen 1 Uhr wurde die Polizei durch die zuständige Revierförsterei über eine größere Personengruppe auf den sogenannten „Kanonenbergen“, einem Waldgebiet, informiert. Mittels des Polizeihubschraubers konnte wenig später im Wald eine Veranstaltung ausgemacht werden, an der geschätzt rund 150 Personen teilnahmen. Polizeikräfte begaben sich daraufhin zu der Veranstaltung, bei der auch Getränke angeboten worden waren. Als Verantwortliche gaben sich mehrere Personen zu erkennen die mitteilten, die Getränke auf Spendenbasis anzubieten. Die anwesenden Personen wurden aufgefordert sämtliches Zubehör abzubauen, den Müll einzusammeln und sich umgehend zu entfernen. Die Musikanlage, ein Mischpult, mehrere Boxen, sowie die mutmaßlichen Getränkeeinnahmen wurden beschlagnahmt.