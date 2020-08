Raubversuch in Tankstelle scheitert an Kunden

Nr. 2044

In der vergangenen versuchten zwei unbekannte Männer Geld von dem Mitarbeiter einer Tankstelle in Hellersdorf zu rauben. Gegen 22.20 Uhr soll das Duo den Verkaufsraum der Tankstelle in der Gülzower Straße betreten haben. Während einer der Beiden an der Tür blieb, trat der andere an den Verkaufstresen heran, bedrohte den 54-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Der Mitarbeiter kam dieser Aufforderung nicht nach und bat drei sich auf dem Tankstellengelände aufhaltende Kunden um Hilfe. Nach einem Wortgefecht zwischen den mutmaßlichen Räubern und den Anwesenden soll das Duo ohne Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Es wurde niemand verletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, führt ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 6.