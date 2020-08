Festnahme nach Tankstellenüberfällen

Nr. 2050

Heute Vormittag wurde in Reinickendorf eine weitere Tankstelle überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein Mann gegen 10.20 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Residenzstraße, gab einen Schuss in die Luft ab, ging dann zum Verkaufstresen und forderte von der 48-jährigen Angestellten die Einnahmen. Daraufhin gab sie das Geld heraus und der mutmaßliche Räuber flüchtete mit der Beute. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte des Polizeiabschnitts 12 nahmen noch in der Nähe einen Tatverdächtigen fest und entdeckten bei ihm eine Schreckschusswaffe, die beschlagnahmt wurde. Auch die mutmaßliche Tatbeute fanden die Beamtinnen und Beamten einige Meter weiter vom Festnahmeort entfernt und stellten diese sicher. Bei dem festgenommenen 18-Jährigen erfolgte anschließend eine Wohnungsdurchsuchung, bei der weitere Beweismittel zu einem Überfall auf eine Tankstelle von gestern Abend am Kurt-Schumacher-Damm aufgefunden wurden. Der 18-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.

Erstmeldung Nr. 2041 vom 30. August 2020: Überfall mit Schussabgabe

Gestern Abend überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in Reinickendorf. Laut bisherigen Ermittlungen betrat der maskierte Mann gegen 19 Uhr die Tankstelle am Kurt-Schumacher-Damm und forderte den 41-jährigen Mitarbeiter mit einer vorgehaltenen Schusswaffe zur Herausgabe von Geld auf. Dabei zerschlug der Unbekannte mit der Waffe die Glasscheibe der Tresenablage. Nachdem der Tankstellenangestellte der Aufforderung nachgekommen war, flüchtete der mutmaßliche Räuber in unbekannte Richtung. Beim Verlassen der Tankstelle soll er einen Schuss in Richtung des Fußbodens abgegeben haben. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte. Der Mitarbeiter blieb unverletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Das zuständige Kommissariat der Direktion 1 übernahm die weiteren Ermittlungen.