Nach homophober Beleidigung mit Glasflasche am Kopf verletzt

Nr. 2040

Bei einer gefährlichen Körperverletzung heute früh in Kreuzberg erlitt ein 39-Jähriger eine Kopfplatzwunde. Nach den ersten Erkenntnissen lief der Mann in Begleitung von zwei weiteren Zeugen gegen 5 Uhr auf dem Gehweg der Oranienstraße entlang. Hierbei soll er von einem entgegenkommenden Paar beleidigt worden sein. Aus dem anschließenden Streitgespräch heraus soll er unvermittelt von dem unbekannten Mann mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen worden sein. Das Pärchen flüchtete unerkannt in Richtung Kottbusser Tor. Der 39-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde, die vor Ort von alarmierten Rettungskräften behandelt werden musste. Eine ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus lehnte der Geschlagene jedoch ab. Die weiteren Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.