Nach Diebstahl eines Handys zur Wehr gesetzt

Nr. 2038

Nach einem Handydiebstahl heute Morgen in einem U-Bahnzug in Kreuzberg konnten zwei junge Männer festgenommen werden. Aufmerksame Zeugen beobachteten gegen 6 Uhr, wie zwei Männer in die Handtasche einer im Zug am U-Bahnhof Schönleinstraße sitzenden 18-Jährigen griffen und ein Handy aus dieser entwendeten. Als die Zeugen das Duo am Verlassen des Zuges hindern wollten, wurden sie von diesen geschubst, so dass die Diebe erst einmal fliehen konnten. Wenig später konnten die Diebe am Maybachufer gesichtet werden, doch auch hier setzten sie sich mit Schlägen und Tritten zur Wehr und konnten erneut in Richtung Kottbusser Tor entkommen. Alarmierte Einsatzkräfte stellten die Beiden in unmittelbarer Umgebung und nahmen sie fest. Die Männer im Alter von 20 und 21 Jahren wurden anschließend in ein Gewahrsam gebracht und für das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes eingeliefert.