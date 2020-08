Beleidigt und mit Bierflasche beworfen

Nr. 2036

Nach einer Beleidigung und einer versuchten gefährlichen Körperverletzung gestern Nachmittag in Staaken ermittelt nun der Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin. Zeugenaussagen zufolge soll ein Unbekannter gegen 17.40 Uhr den 17-jährigen Geschädigten in einem Bus der Linie M 32 rassistisch beleidigt haben. Als der Jugendliche und drei Zeuginnen von dem Unbekannten aus dem Bus an der Haltestelle Brunsbütteler Damm gedrängt wurden, versuchte der 17-Jährige der Situation zu entfliehen. Hierbei soll er von dem Beleidiger in ein Gebüsch geschubst und mit einer Bierflasche beworfen worden sein, konnte der Glasflasche jedoch ausweichen und wurde leicht verletzt. Der Angreifer entkam unerkannt.