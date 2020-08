Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Nr. 2035

Gestern Nachmittag kam es in Charlottenburg-Nord zu einem Zusammenstoß zweier Autos, bei dem die drei Insassen verletzt wurden. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW Golf die Goerdeler-Damm-Brücke in Richtung Beusselstraße und wollte nach links in die Seestraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mini einer 36-jährigen Autofahrerin. Das Auto des 22-Jährigen überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurden er, die 36-Jährige sowie ihr ebenfalls im Mini sitzender, 6-jähriger Sohn verletzt und kamen in Krankenhäuser. Mutter und Sohn mussten zur Beobachtung stationär aufgenommen werden. Den Verkehrsunfall bearbeitet die Polizeidirektion 2.