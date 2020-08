Vermutlicher Fehlalarm führte zu Polizeieinsatz

Nr. 2032

Heute Vormittag wurde die Polizei wegen des Verdachts einer Amok-Lage zu einem Oberstufenzentrum in Rummelsburg gerufen. Die Alarmierung erfolgte um kurz nach 10 Uhr, woraufhin Polizeieinsatzkräfte zur Fischerstraße eilten. Die Schule und die unmittelbare Umgebung wurden abgesperrt und Polizeikräfte begannen, das Gebäude zu begehen und abzusuchen. Rund 600 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte befanden sich in den Klassenräumen. Gegen 15.35 Uhr war die aus mehreren Gebäudekomplexen bestehende Schule komplett durchsucht und es konnte Entwarnung gegeben werden. Alle Personen wurden in der Folge sicher nach draußen begleitet. Möglichkeiten der medizinischen und psychologischen Betreuung waren vorhanden, mussten aber nicht in Anspruch genommen werden. Derzeit wird von einem technischen Fehler bei der Alarmierung ausgegangen, die Ermittlungen hierzu dauern aber noch an.