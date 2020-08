Zwei brennende Autos

Marzahn-Hellersdorf/Steglitz-Zehlendorf

In der vergangenen Nacht brannten in Hellersdorf und Steglitz zwei Autos. Die zuständigen Brandkommissariate des Landeskriminalamtes haben die weiteren Ermittlungen jeweils wegen Brandstiftung übernommen.

Nr. 2030

Kurz nach Mitternacht meldeten Anwohner des Auerbacher Rings einen brennenden Opel, der in der Straße geparkt war und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Ein Anwohner versuchte noch den Wagen zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Feuerwehr löschte schließlich die Flammen an dem Fahrzeug. Verletzt wurde niemand.

Nr. 2031

Etwa eine Stunde später bemerkte eine Zeugin in der Fronhoferstraße Ecke Wolfensteindamm einen in Flammen stehenden Smart. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Auch bei diesem Brand wurde niemand verletzt.