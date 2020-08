Fußgängerin von Rad erfasst

Nr. 2029

Mit schweren Kopfverletzungen kam gestern Nachmittag eine Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall in Hellersdorf in ein Krankenhaus. Gegen 16.50 Uhr kam es auf dem Radweg der Zossener Straße zu einem Zusammenstoß zwischen der 49 Jahre alten Fußgängerin und einem 31 Jahre alten Radfahrer. Beide stürzten zu Boden, wobei sich die Frau schwere Kopfverletzungen zuzog und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.