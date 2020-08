Versuchter Raub in Apotheke – Nachbarn halten Tatverdächtigen fest

Nr. 2024

Gestern Abend wurde ein mutmaßlicher Räuber in Charlottenburg festgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll der 22-Jährige gegen 18.10 Uhr in der Bismarckstraße eine Apotheke betreten und die 46-jährige Angestellte unter Vorhalten eines Pfeffersprays zur Herausgabe der Tageseinnahmen aufgefordert haben. Währenddessen konnte die gleichaltrige Inhaberin der Apotheke durch Betätigen eines Notfallknopfes den Nachbarladen alarmieren. Der junge Mann wurde durch die hinzueilenden Mitarbeiter des Tattoostudios zunächst überwältigt und konnte dann doch, aber ohne Beute, fliehen. Die drei Männer des benachbarten Geschäfts verfolgten den Flüchtenden und hielten ihn in unmittelbarer Nähe bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten fest. Sie übergaben den Festgehaltenen an die Einsatzkräfte, die den mutmaßlichen Räuber festnahmen. Er wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 22-Jährige dem zuständigen Kommissariat der Direktion 2 überstellt. Die Ermittlungen dauern an.