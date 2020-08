Festnahmen im Eisladen

Nr. 2023

Zivilpolizisten des Abschnitts 13 nahmen heute früh in Pankow zwei mutmaßliche Einbrecher fest. Gegen 3.20 Uhr beobachtete die Zivilstreife in der Elsa-Brändström-Straße zwei Männer, die eine Eingangstür des dortigen Eisgeschäfts aufhebelten und so in den Verkaufsraum gelangten. Die Zivilfahnder nahmen mit Hilfe von nachalarmierten uniformierten Polizisten die beiden mutmaßlichen Einbrecher, 42 und 44 Jahre alt, im Geschäft fest. Die Einsatzkräfte fanden bei den Männern bei einer Durchsuchung mutmaßliche Einbruchswerkzeuge und stellten diese sicher. Die Festgenommenen wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie dem zuständigen Einbruchskommissariat der Direktion 1 überstellt. Die Ermittlungen dauern an.