Mit dem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen – schwer verletzt

Nr. 2022

In der vergangenen Nacht erlitt ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Johannisthal schwere Verletzungen. Der 31-jährige war aus noch ungeklärter Ursache gegen 23.35 Uhr mit seiner Yamaha nach rechts von der Fahrbahn der Südostallee abgekommen, als er von der Baumschulenstraße in Richtung Sterndamm fuhr. Er prallte mit dem Motorrad gegen einen metallenen Baumschutzbügel und zog sich schwere Beinverletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten. Die Yamaha war nicht versichert und eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Die Südostallee musste während der Verkehrsunfallaufnahme für etwa 15 Minuten gesperrt werden, wovon die Buslinie 166 kurzfristig betroffen war. Die Ermittlungen dauern an.