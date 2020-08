Radfahrende zusammengestoßen – Frau schwer verletzt

Nr. 2021

Am gestrigen Nachmittag kam es in Zehlendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand waren zwei 59-Jährige, eine Frau und ein Mann, auf ihren Rädern gegen 16.45 Uhr auf dem Teltower Damm in Richtung Clayallee unterwegs. Als der Fahrradfahrer an der Radfahrerin vorbeigefahren sein soll, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider. Bei dem anschließenden Sturz beider Fahrradfahrenden erlitt die Frau eine Kopf-, Rumpf- und eine Armverletzung und musste stationär in einer Klink aufgenommen werden. Der Mann erlitt Verletzungen eines Armes und an einer Hand und konnte nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Die Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 übernommen.