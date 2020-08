Mehrere Autos brannten

Nr. 2017

In der vergangenen Nacht brannten in Reinickendorf insgesamt sieben Kraftfahrzeuge. Kurz nach 23 Uhr bemerkte ein Anwohner auf einem Parkplatz in der Auguste-Viktoria-Allee einen in Flammen stehenden Mercedes GLC und rief die Polizei. Das Feuer griff zwischenzeitlich auf vier weitere Wagen, einen VW, einen Porsche, einen Range Rover und einen Mercedes AMG über. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Brände. Vier Fahrzeuge brannten vollständig aus, der Mercedes AMG wurde leicht beschädigt. Kurz darauf brannte in derselben Straße auf einem Parkplatz vor einer Kirche noch ein BMW vollständig aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde zudem ein nebenstehender VW beschädigt. Brandbekämpfer der Feuerwehr löschten auch hier die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.