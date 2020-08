Mehrere Festnahmen nach Taschendiebstahl

Nr. 2016

Polizeieinsatzkräfte eines Fachkommissariates des Landeskriminalamtes nahmen gestern Nachmittag mit Hilfe von Einsatzkräften der Bundespolizei in Charlottenburg drei Tatverdächtige nach einem Taschendiebstahl fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachteten die Einsatzkräfte der Polizei Berlin gegen 17.45 Uhr drei Männer dabei, wie sie am Hardenbergplatz im Außenbereich eines Lokals einem 20-Jährigen den Rucksack entwendeten. Sie nahmen daraufhin die Verfolgung der Männer auf, die bis zum U-Bahnhof Zoologischer Garten führte. Bei der dortigen Festnahme leistete einer der Tatverdächtigen, ein 17-Jähriger, Widerstand, wodurch ein Polizist leicht verletzt wurde und seinen Dienst anschließend beenden musste. Zusammen mit seinen mutmaßlichen Komplizen, 20 und 22 Jahre alt, wurden sie für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in ein Gewahrsam gebracht. Der Besitzer hat seinen Rucksack zurückbekommen. Das Fachkommissariat für Taschendiebstahl beim Landeskriminalamt führt die weiteren Ermittlungen.