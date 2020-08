Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2015

Ein Fußgänger wurde gestern Nachmittag bei einem Unfall in Niederschöneweide schwer verletzt. Der 59-Jährige überquerte gegen 15.15 Uhr kurz vor der Einmündung Köllnische Straße die Fahrbahn der Schnellerstraße, als er von einem 63-jährigen Ford-Fahrer, der mit seinem Wagen in Richtung Oberspreestraße unterwegs war, erfasst wurde. Der Fußgänger stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden und erlitt schwere Verletzungen am ganzen Körper. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Die Schnellerstraße war für die Unfallaufnahme rund drei Stunden gesperrt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 6.