Kaffee gestohlen und Widerstand geleistet

Nr. 2009

Gestern Nachmittag hielt eine Angestellte eines Supermarktes zusammen mit einem Passanten eine mutmaßliche Ladendiebin in Kreuzberg fest und übergab sie der Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 56-jährige Mitarbeiterin eines Discounters in der Urbanstraße gegen 18.20 Uhr die 31-Jährige, später Festgenommene, zuvor bei einem Diebstahl von Kaffee beobachtet haben. Dabei soll die 31-Jährige in Begleitung eines unbekannt gebliebenen Mannes gewesen sein. Die Kauffrau konnte anschließend zumindest die mutmaßliche Diebin auf der Straße verfolgen, während ihr Begleiter unerkannt entkommen konnte. Die Verfolgerin machte dann einen 40-jährigen Fahrradfahrer auf die Situation aufmerksam und bat um Hilfe. Gemeinsam mit dem Radfahrer stellten sie dann die Fliehende in einem Innenhof der Urbanstraße und hielten sie fest. Die mutmaßliche Tatverdächtige leistete durch Schlagen, Kratzen und Beißen heftige Gegenwehr, wodurch die Verkäuferin Schürfwunden und Kratzer am Arm und der eingreifende Unterstützer eine Bisswunde am Arm erlitten. Beide übergaben die Festgehaltene Einsatzkräften des Polizeiabschnittes 52. Einen Rettungswagen der Feuerwehr zur Behandlung der Verletzungen wollten beide nicht. Der Radfahrer fuhr jedoch anschließend selbstständig zur ambulanten Behandlung seiner Bisswunde in ein Krankenhaus. Rund 1,7 Promille betrug die Atemalkoholkonzentration der Festgenommenen. Die Tatverdächtige wurde einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 überstellt, welches die weiteren Ermittlungen führt.