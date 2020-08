Fußgänger angefahren und schwer verletzt – Fahrzeugführer flüchtig

Nr. 2008

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge überquerte der 26-Jährige gegen 1 Uhr am Ernst-Reuter-Platz die Marchstraße zu Fuß in Richtung Otto-Suhr-Allee, als er von einer bislang unbekannten Person, die mit einem Fahrzeug in Richtung Einsteinufer unterwegs war, erfasst wurde. Anschließend flüchtete der oder die Unbekannte. Der junge Mann, der bei dem Unfall innere Verletzungen sowie Schmerzen am gesamten Körper erlitt, begab sich selbstständig in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2.