Mann bedroht Kinder – SEK Einsatz

Nr. 2007

In Neukölln bedrohte, beleidigte und bewarf gestern Nachmittag ein 57-Jähriger Kinder und bekam deshalb wenig später „Besuch“ von Kräften des Spezialeinsatzkommandos. Nach Angaben mehrerer Zeugen, soll der Anwohner der Neckarstraße gegen 14.30 Uhr von seinem Balkon aus, spielende Kinder rassistisch beleidigt und mit Gegenständen beworfen haben. Zudem soll er dabei einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten haben. Wenig später trat der Mann vor die Haustür und rannte schreiend auf die Kinder zu. Nachbarn hielten ihn zurück und alarmierten die Polizei. Wegen des Verdachts, dass der Mann im Besitz von Waffen sein könnte, wurden Kräfte des Spezialeinsatzkommandos hinzugezogen. Diese drangen gewaltsam in seine Wohnung ein und nahmen ihn vorläufig fest. Auf Anraten einer Notärztin wurde der 57-Jährige einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses vorgestellt und dort stationär aufgenommen.

In der Wohnung fanden die Polizeikräfte eine PTB-Waffe, mehrere Zierdolche und ein Zierschwert sowie drei verpackte sogenannte Neck-Knifes. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt, die Ermittlungen wegen Bedrohung, Beleidigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und dem Verdacht von Verstößen gegen das Waffengesetz dauern an.