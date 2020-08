Mit dem Auto ins Brückengeländer

Nr. 2006

Heute früh durchbrach in Friedrichshain ein Auto ein Brückengeländer und kam dort zum Stehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war das Fahrzeug gegen 4.50 Uhr auf der Warschauer Straße in Richtung Frankfurter Tor unterwegs. In Höhe des U-Bahnhofs Warschauer Brücke verlor der Fahrer oder die Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Mercedes, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet über den Bordstein auf den Rad- und Gehweg und überfuhr dort insgesamt acht Metallbügel sowie diverse daran angeschlossene Zweiräder. Anschließend durchbrach der Wagen das dortige Brückengeländer und kam zum Stehen. Die vordere Fahrzeughälfte ragte über die Brücke hinaus und hing so über der Tamara-Danz-Straße. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete vom Unfallort. Da ein Abstürzen des Fahrzeugs nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Tamara-Danz-Straße zur Sicherheit gesperrt. Der Mercedes musste anschließend von der Feuerwehr geborgen werden und wurde anschließend von der Polizei zwecks Spurensuche sichergestellt. Die Ermittlungen nach dem Unfallverursachenden dauern derzeit noch an.