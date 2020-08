Handy weggerissen – Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Nr. 2025

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines mutmaßlichen Räubers.

Der abgebildete Mann steht im Verdacht, am 30. Oktober 2019, gegen 16.25 Uhr, im Zugwaggon der U-Bahnlinie 3 am Bahnhof Podbielskiallee in Dahlem einem damals 13-jährigen Jungen sein Handy aus der Hand entrissen zu haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit dem Handy über den Bahnsteig in unbekannte Richtung.