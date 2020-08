Zwei überfallene Tankstellen

Reinickendorf/Pankow

Möglicherweise dieselben Täter überfielen in der vergangenen Nacht zwei Tankstellen in Waidmannslust und Niederschönhausen. Verletzt wurde bei den Überfällen niemand. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 prüft im Rahmen der übernommenen Ermittlungen einen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Nr. 1999

Gegen 21.30 Uhr betrat ein Unbekannter den Verkaufsraum am Oraniendamm und fragte zunächst nach Zigaretten. Dann zog er eine Schusswaffe und forderte vom 32-jährigen Angestellten die Öffnung der Kasse. Als der Mitarbeiter daraufhin Alarm auslöste, flüchtete der mutmaßliche Räuber ohne Beute zusammen mit einem zweiten Unbekannten, der sich draußen aufhielt.

Nr. 2000

Etwa zwei Stunden später befand sich ein 23-jähriger Mitarbeiter einer Tankstelle in der Blankenburger Straße in den hinteren Räumlichkeiten, als er von einem Unbekannten auf dem Weg zum Verkaufsraum abgepasst und durch Zeigen einer Schusswaffe zum Stehenbleiben genötigt wurde. Anschließend betrat ein zweiter Mann den Verkaufsraum, begab sich hinter den Tresen und steckte zahlreiche Tabakwaren aus den Auslagen in eine mitgebrachte Tüte. Der Mann mit der Waffe kam nun dazu und nahm die Einnahmen aus der Kasse an sich. Das Duo flüchtete dann mit der Beute in Richtung Ossietzkyplatz und entkam.