Sportwagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der BAB unterwegs

Nr. 1994

Polizisten überprüften während des gestrigen Tages die Geschwindigkeit des Kraftverkehrs auf der BAB 111 in Reinickendorf. In der Zeit von 7.45 Uhr bis 13.30 Uhr maßen die Einsatzkräfte zwischen den Anschlussstellen Kurt-Schuhmacher-Damm und Eichborndamm die Geschwindigkeit von insgesamt 1844 Kraftfahrzeugen. Davon waren 100 Fahrzeuge zu schnell, sodass die Polizeikräfte entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten mussten. Ein Autofahrer fiel dabei besonders negativ auf. Gegen 12.40 Uhr fuhr dieser mit einem Chevrolet Camaro im linken von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Eichborndamm und war dabei mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 171 km/h unterwegs. Erlaubt sind dort jedoch nur 80km/h. Den Fahrer erwarten jetzt ein Bußgeld in Höhe von mindestens 1360 €, zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg und ein Fahrverbot von 3 Monaten.