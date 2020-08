15-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1989

Gestern Vormittag wurde eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall in Lichterfelde schwer verletzt. Gegen 12 Uhr befuhr die 15-Jährige mit ihrem Fahrrad die Baseler Straße von der Finckensteinallee kommend in Richtung Lausanner Straße. In Höhe eines Mehrfamilienhauses öffnete ein 65-Jähriger die Fahrertür eines Mercedes und erfasste die Radfahrerin, die daraufhin stürzte und sich Rumpf- und Armverletzungen zuzog. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Jugendliche zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4.