Seniorin schwer verletzt

Nr. 1987

Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag in Alt-Hohenschönhausen wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr gegen 9.40 Uhr eine 67 Jahre alte Frau mit einem Toyota die Werneuchener Straße in Richtung Konrad-Wolf-Straße. Als die Autofahrerin nach links in die Konrad-Wolf-Straße abbog, stieß sie mit der 84-jährigen Fußgängerin zusammen, die stürzte und dabei Verletzungen am Kopf und an der Hüfte erlitt. Die verletzte Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Die 67-Jährige blieb unverletzt.