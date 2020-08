Bei Straßenraub verletzt

Nr. 1985

In Kreuzberg wurden in der vergangenen Nacht Rettungskräfte und Polizei zu einem verletzten Mann alarmiert. Der 26-jährige Verletzte gab an, dass er gegen 1.30 Uhr im Bereich Glogauer Straße/Reichenberger Straße von zwei Männern zunächst angesprochen und plötzlich mit einem Reizgas, einer Metallstange und einem Messer angegriffen worden sein soll. Im weiteren Verlauf sollen die Unbekannten ihn aufgefordert haben, sein Geld herauszugeben. Mit der Beute sollen die Angreifer in unbekannt gebliebene Richtung geflohen sein. Der verletzte 26-Jährige begab sich in ein naheliegendes Geschäft, von wo aus die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Der Verletzte erlitt einen nicht lebensbedrohlichen Stich am Bauch und wurde in ein Krankenhaus gebracht.