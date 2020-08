Mutmaßliche Autoeinbrecher festgenommen

Nr. 1984

In der vergangenen Nacht alarmierte der Besitzer eines Kleintransporters die Polizei nach Wedding. Gegen 23.15 Uhr hörte der 31-jährige Anwohner in der Gustave-Courbet-Straße die Alarmanlage seines Mercedes Sprinter und rannte daraufhin zu seinem Fahrzeug. Dabei bemerkte er zwei Männer an der geöffneten Seitentür des Transporters, die daraufhin zunächst zu Fuß und dann in einem VW flüchteten. In einer Sackgasse der Wohnsiedlung ließ das Duo ihr Fahrzeug zurück und flüchtete nun wieder zu Fuß. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 17 nahmen wenig später die beiden mutmaßlichen Autoeinbrecher, 41 und 22 Jahre alt, fest. An einem weiteren Mercedes Sprinter, der neben dem Transporter des 31-Jährigen abgestellt war, stellten die Beamten ebenfalls Einbruchsspuren fest. Die beiden Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei der Direktion 1 übergeben. Die Ermittlungen dauern an.