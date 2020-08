Tödlich verletzte Radfahrerin identifiziert

Nr. 1997

Die am Nachmittag des 22. August 2020 verstorbene Radfahrerin wurde als 30 Jahre alte Frau identifiziert.

Erstmeldung Nr. 1980 vom 22. August 2020: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verstorben

Tödliche Verletzungen erlitt eine Radfahrerin gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 62-jähriger Lkw-Fahrer auf der Roedernallee in Richtung Teichstraße. Als der Mann gegen 15.20 Uhr nach rechts in die Lindauer Allee abbiegen wollte, erfasste er die Radfahrerin, die geradeaus weiterfahren wollte. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung muss nun klären, wer die Verstorbene ist. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.