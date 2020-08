Verdacht des Tötungsdelikts – Mordkommission ermittelt

Nr. 1979

Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Charlottenburg übernahm in der vergangenen Nacht die 7. Mordkommission die Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Männer gegen 3 Uhr am Einsteinufer in einen Streit geraten sein, wobei ein bislang Unbekannter den später Verstorbenen in den Landwehrkanal gestoßen haben soll. Der bislang nicht identifizierte Mann wurde leblos aus dem Wasser geborgen, eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die weiteren Ermittlungen der 7. Mordkommission dauern an.