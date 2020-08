Verletzter Fahrradfahrer nach Unfall

Nr. 1978

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend in Lichterfelde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 83-Jähriger gegen 20.10 Uhr mit einem VW die Goerzallee in Richtung Drakestraße, um in diese nach links abzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 25-jähriger auf einem Fahrrad den Hindenburgdamm in Richtung Drakestraße, also in die entgegengesetzte Richtung wie der Autofahrer und fuhr in denselben Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer schwere Verletzungen am Kopf und an den Beinen erlitt. Mit einem alarmierten Rettungswagen kam er zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.