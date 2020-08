Nr. 1977

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht einen Mercedes in Rudow an. Zeugen alarmierten um kurz vor 3 Uhr die Rettungskräfte, als sie an einem in der Hafenstraße geparkten Mercedes Feuer bemerkten. Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem Wagen. Es entstand Totalschaden und Verletzte gab es nicht. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen wegen einer Brandstiftung übernommen.