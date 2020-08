Mann droht mit Messer und zersticht Reifen

Nr. 1975

Ein alkoholisierter 48-Jähriger soll gestern Abend in Friedrichshain einen Mann mit einem Messer bedroht haben und anschließend die Reifen eines Fahrrades zerstochen haben. Ein 43-Jähriger hatte gegen 18.25 Uhr die Polizei verständigt und angegeben, von dem ihm unbekannten Mann am Bersarinplatz unvermittelt mit einem Messer bedroht worden zu sein. Als der Bedrohte daraufhin einen Schritt zurückwich, setzte der Mann seinen Weg fort und stach auf die Reifen eines in der Petersburger Straße stehenden Fahrrades ein. In der Karl-Marx-Allee nahmen Polizeikräfte den 48-Jährigen fest. Das Messer trug der Mann an einer mit seinem Hosenbund verbundenen Metallkette. Die Polizisten führten ihn der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses zu, die ihn jedoch nach einer Begutachtung wieder entließen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Die Ermittlungen wegen Bedrohung und Sachbeschädigung dauern an.