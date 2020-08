Ladendieb attackiert Polizisten

Nr. 1969

Ein 32-Jähriger hat gestern Nachmittag in Mitte nach einem Ladendiebstahl Polizisten attackiert. Gegen 14.30 Uhr hatte der Ladendetektiv eines Geschäfts in der Rathausstraße die Polizei alarmiert. Ein 32-Jähriger, der von dem Detektiv bei einem Ladendiebstahl beobachtet worden war, hatte sich geweigert, seinen Rucksack zu öffnen. Auch den Polizisten gegenüber weigerte er sich und leistete erheblichen Widerstand, schlug um sich und musste zu Boden gebracht werden, um ihm die Handfessel anzulegen. Hierbei trat er einem Polizisten gegen das Gesicht wodurch dieser mit dem Kopf gegen ein Regal stieß und sich hierbei eine Kopfverletzung zuzog. Der alkoholisierte Mann konnte schließlich gefesselt und festgenommen werden und wurde zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung und Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht. Bei dem Einsatz wurden zwei Kollegen leicht verletzt und bedurften keiner ärztlichen Behandlung. Der am Kopf verletzte Polizeibeamte wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und trat nach einer ärztlichen Versorgung vom Dienst ab.