Auto lag nach Unfall auf der Seite

Nr. 1968

In der vergangenen Nacht ließ ein Autofahrer oder eine Autofahrerin einen Mini Cooper in Kreuzberg nach einem Unfall zurück und flüchtete vom Ort. Polizeieinsatzkräfte wurden gegen 2.50 Uhr zum Unfallort in der Möckernstraße, Fahrtrichtung Yorckstraße, gerufen und fanden den Wagen mitten auf der Straße und auf der Seite liegend vor. Vier weitere Fahrzeuge, ein Renault, ein VW, ein BMW und ein Seat, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren, wiesen ebenfalls frische Unfallschäden auf. Der Fahrer oder die Fahrerin des Mini Cooper eines Carsharing-Unternehmens war nicht mehr am Ort. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr entfernten das mutmaßliche Unfallauto von der Straße und Einsatzkräfte der Polizei führten eine erfolgreiche Spurensuche an dem Fahrzeug durch. Die Ermittlungen zu dem oder der Unfallverursachenden dauern an.