22-Jähriger nach versuchtem Taschendiebstahl, versuchtem Raub und gefährlicher Körperverletzung festgenommen

In Neukölln nahmen Polizeikräfte in der vergangenen Nacht einen 22-Jährigen fest, der in dringendem Verdacht steht, zuvor mehrere Diebstähle, versuchte Raubtaten und gefährliche Körperverletzungen begangen zu haben. Zunächst soll der Mann gegen 20 Uhr in der Schönleinstraße einen 40-Jährigen angetanzt und dabei versucht haben, dem Mann das Portemonnaie zu entwenden. Dieses war dabei jedoch zu Boden gefallen und es war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern entstanden. Als Zeugen darauf aufmerksam wurden, flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute.

Gegen 23 Uhr soll der 22-Jährige dann am Kottbusser Damm zwei 28 und 36 Jahre alte Männer angesprochen haben, die auf einer Parkbank saßen. Als diese das ignoriert hatten, soll der 22-Jährige sie mit Faustschlägen und einem Schlüssel attackiert haben. Beide Männer wurden hierbei leicht verletzt, lehnten eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Dem Angreifer gelang die Flucht.

Gegen 00.30 Uhr bemerkte ein 35-Jähriger in der Leinestraße ein Ziehen an der, an seiner Hose angebrachten, Schlüsselkette. Als er sich daraufhin umdrehte, bekam er umgehend einen Faustschlag ins Gesicht, ging nach eigenen Angaben zu Boden und wurde von dem ihm fremden Mann weiterhin mit Schlägen attackiert. Erst als der 35-Jährige seinem Peiniger in einen Finger biss, ergriff dieser die Flucht. Wenig später entdeckte der 35-Jährige den Tatverdächtigen wieder und alarmierte die Polizei. Gemeinsam mit Passanten gelang es den 22-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festzuhalten. Der Festgenommene wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Blutentnahme für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert.