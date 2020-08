Bei Schlägerei verletzt

Nr. 1964

Derzeit unklar sind die Hintergründe eines Streits, bei dem ein Mann in der vergangenen Nacht in Kreuzberg verletzt wurde. In der Admiralstraße konnten bei Eintreffen der alarmierten Polizistinnen und Polizisten bis zu 50 Personen im Nahbereich festgestellt werden. Auf dem Gehweg lag der 56-jährige, am Kopf verletzte Mann. Er konnte den Einsatzkräften keine genaueren Angaben darüber machen, wer ihm die Verletzungen zugefügt hat. Zeugenaussagen zufolge soll es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben haben, die sich vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte entfernt haben sollen. Ein 39-jähriger Mann, der schlichten wollte, soll hierbei von einem Unbekannten einen Kopfstoß erhalten und zu Boden gegangen sein. Dort traten mehrere Männer auf ihn ein. Er musste wegen seiner erlittenen Verletzungen von Rettungskräften vor Ort behandelt werden. Der 56-Jährige hingegen kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung.