Durchsuchung und Festnahme nach Büroeinbrüchen

Nr. 1962

Gestern Nachmittag vollstreckten Polizeieinsatzkräfte in Reinickendorf einen Durchsuchungsbeschluss und nahmen einen Mann fest. Der 38-Jährige soll am 14. August 2020 in ein Büro in der Cicerostraße und am 18. August 2020 in ein Büro in der Gneisenaustraße eingebrochen sein. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung des Mannes in der Genfer Straße gegen 16 Uhr und beschlagnahmten Beweismittel, unter anderem die mögliche Tatbekleidung. Der Festgenommene soll noch heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.