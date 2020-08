Festnahme nach Brandstiftung

Nr. 1961

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht in Schöneberg einen Mann fest, der seine Wohnung in Brand gesetzt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen rief ein aufmerksamer Anwohner gegen 1.15 Uhr die Feuerwehr in die Rosenheimer Straße, nachdem er Flammen in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bemerkt hatte. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Polizeieinsatzkräfte nahmen den 39-jährigen Wohnungsinhaber noch am Tatort fest und übergaben ihn im Anschluss an ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes, das die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernahm.