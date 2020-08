Kind von Unbekanntem fremdenfeindlich beleidigt und geschubst

Nr. 1960

Ein bisher noch unbekannter Mann soll gestern in den Morgenstunden in Grünau einen 11-Jährigen fremdenfeindlich beleidigt und geschubst haben. Der Sachverhalt wurde in den Abendstunden bei der Polizei angezeigt. Nach Angaben einer 36 Jahre alten Lehrerin, habe sie gegen 8.30 Uhr mit einer Schülergruppe an einer Tram Haltestelle gewartet, als zwei Männer die Gruppe passiert hätten. Einer der beiden soll die Arme in die Hüften gestemmt und mehrere Kinder angerempelt haben. Dann soll er angehalten und eines der Kinder, einen 11-Jährigen, fremdenfeindlich beleidigt und geschubst haben. Auch die Lehrerin soll er im Anschluss beleidigt haben. In der Tram soll es dann zu einem weiteren Vorfall gekommen sein, bei dem der Mann den 11-Jährigen abermals angebrüllt und beleidigt haben soll. Eine Sicherung der Videoaufnahmen wurde veranlasst. Die Ermittlungen dauern an.