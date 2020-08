13-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1959

Bei einem Verkehrsunfall in Steglitz erlitt gestern Abend ein 13-Jähriger schwere Verletzungen. Nach Zeugenaussagen soll der Junge die Abrechtstraße gegen 20.15 Uhr auf einem Fahrrad bei Rot überquert haben und war hierbei von dem BMW eines 23-Jährigen erfasst worden, der die Albrechtstraße aus Richtung Schloßstraße befuhr. Der Junge wurde hierbei schwer an Kopf und Körper verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.