Zwei Verletzte bei Unfall

Nr. 1958

Gestern Nachmittag wurden eine Frau und ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Gropiusstadt verletzt. Gegen 16 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit einem Peugeot die Johannisthaler Chaussee in Richtung Rudower Straße. Als die junge Frau mit ihrem Wagen nach links in die Fritz-Erler-Allee abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem 19 Jahre alten Motorradfahrer, der mit einer Kawasaki auf der Johannisthaler Straße in Richtung Imbuschweg unterwegs war. Rettungskräfte brachten beide Unfallbeteiligten jeweils mit Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Während der Zweiradfahrer stationär verblieb, konnte die Autofahrerin das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen wieder verlassen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 übernahm die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.