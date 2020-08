Haftbefehl wegen Rauschgifthandels in nicht geringer Menge

Nr. 1957

Gestern Nachmittag erhielt ein Tatverdächtiger einen durch die Staatsanwaltschaft Berlin beantragten Haftbefehl wegen Rauschgifthandels. Einsatzkräfte der 23. Einsatzhundertschaft nahmen den 42-Jährigen am Dienstag kurz nach 6 Uhr in seiner Wohnung in der Sonnenallee fest. Vorangegangen waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin und des Fachkommissariats für Brennpunktermittlungen der Polizeidirektion 5, die zu der Durchsuchung mit Durchsuchungsbefehl führten. Die Einsatzkräfte fanden und beschlagnahmten in der Wohnung des Mannes rund 1,4 Kilo Cannabis, 1,7 Kilo Amphetamin, 500 Ecstasy Tabletten, ungefähr 1,2 Kilo Ketamin, über 400 Gramm Tilidin und über 40 Gramm psychotrope Pilze. Außerdem wurden über zehntausend Euro beschlagnahmt.