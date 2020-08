Getränkemarkt überfallen

Nr. 1952

Ein Trio überfiel in der vergangenen Nacht einen Getränkemarkt in Kreuzberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die zum Teil Maskierten das Geschäft in der Oranienstraße nach Ladenschluss um kurz nach 22 Uhr, bedrohten einen 33-Jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Während ein Täter anschließend Geld an sich nahm, ein anderer Zigaretten einpackte, hielt der dritte Täter den Angestellten in Schach. Als der Überfallene sich wehrte, soll er einen Schlag in das Gesicht erhalten haben und zu Boden gegangen sein. Das Trio flüchtete anschließend mit der Beute in Richtung Alte Jakobstraße und entkam. Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen; eine ärztliche Behandlung lehnte er zunächst jedoch ab. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.