Brand in Lokal – Staatsschutz ermittelt

Nr. 1949

In Zusammenhang mit einer am 14. August 2020 begangenen Brandstiftung in einem Lokal in Lichtenberg führt nunmehr der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen, da eine antisemitische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann.

Gegen 6.20 Uhr hatten Anwohner der Hagenstraße Brandgeruch wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Die Brandbekämpfer hatten festgestellt, dass in einem Lokal Mobiliar brannte und das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen, die weiterhin in alle Richtungen geführt werden, dauern an.