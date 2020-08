Einbruch in Designer-Shop

Nr.1947

Zwei bisher noch unbekannte Männer haben sich heute früh gewaltsam Zugang zu einem Designer-Geschäft in Mitte verschafft und hochwertige Taschen gestohlen. Zeugen hatten gegen 4.40 Uhr einen lauten Knall gehört und daraufhin bemerkt, dass ein dunkler BMW mit dem Heck in die Schaufensterscheibe des Geschäfts in der Friedrichstraße gefahren war. Zwei Maskierte sollen dann Sekunden später aus dem Wagen gestiegen und durch die zerstörte Schaufensterscheibe in das Geschäft gelaufen sein. Wenig später sollen die Unbekannten mit dem BMW über die Jägerstraße geflüchtet sein. Die Ermittlungen dauern an.