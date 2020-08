Radfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 1941

Bei einem Verkehrsunfall in Spandau wurde gestern Nachmittag eine Radfahrerin tödlich verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog eine 59-Jährige gegen 13.50 Uhr mit ihrem Nissan aus der Seegefelder Straße nach rechts in die Klosterstraße ab. Dabei stieß sie mit der Radfahrerin zusammen, die im Altstädter Ring in Richtung Klosterstraße unterwegs war. Die Seniorin erlitt dadurch schwerste innere Verletzungen und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. An der Unglücksstelle kam es wegen der umfangreichen Unfallaufnahme längere Zeit zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bei der Frau handelt es sich um das 38. tödlich verunglückte Verkehrsunfallopfer in diesem Jahr in Berlin.