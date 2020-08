Polizistinnen und Polizisten attackiert und verletzt

Nr. 1936

Fünf Polizistinnen und Polizisten wurden gestern Mittag bei einem Einsatz in Neukölln verletzt. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 13.40 Uhr, weil zwei Frauen im Alter von 26 und 31 Jahren in Streit geraten waren. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme in der Thomasstraße Ecke Mittelweg sollen sich weitere Personen in die Auseinandersetzung eingemischt und auf den Freund der 26-Jährigen eingeschlagen haben. Die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 brachten die zwei Tatverdächtigen zu Boden, woraufhin sich fünf Personen im Alter zwischen 15 sowie 60 Jahren einmischten und die Einsatzkräfte attackierten. Mit Unterstützung weiterer Polizistinnen und Polizisten wurden die Angreifer abgedrängt, wobei die Kräfte das Reizgas einsetzen mussten. Neben der 31-jährigen Frau, die bei dem Streit mit ihrer Freundin eine blutende Kopfverletzung erlitten hatte, wurden zwei Polizistinnen und drei Polizisten bei den Übergriffen verletzt. Ein Beamter erlitt einen zweifachen Bruch des Daumens und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Es wurden mehrere Strafermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet. Die Festgenommenen kamen nach einer Personalienfeststellung wieder auf freien Fuß.