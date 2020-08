Festnahmen nach Motorraddiebstahl

Nr. 1933

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 13 nahmen heute früh in Pankow drei Männer nach einem Motorraddiebstahl fest. Gegen 3.15 Uhr beobachteten die Zivilfahnderinnen und -fahnder, wie zwei der später festgenommenen Männer in der Elsa-Brändström-Straße aus einem VW ausstiegen und sich zu Fuß in den angrenzenden Straßen auffällig umsahen. Im weiteren Verlauf stellte der Fahrzeugführer den VW ab, begab sich zu einem Mercedes und fuhr damit in die Straße Eschengraben, wo die beiden zuvor ausgestiegenen Personen eine abgestellte Kawasaki in den Laderaum des Fahrzeugs luden. Anschließend entfernen sich die Männer mit dem Mercedes vom Tatort, hielten bei dem VW und setzten ihre Flucht schließlich mit beiden Fahrzeugen fort. Die Beamtinnen und Beamten nahmen die Verfolgung beider Fluchtfahrzeuge auf und stoppten sie kurz darauf in der Prenzlauer Promenade. Das entwendete Motorrad wurde dem Eigentümer zurückgegeben. Die drei Männer im Alter von 26 und zweimal 33 Jahren wurden festgenommen und anschließend der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 übergeben, die die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernahm.