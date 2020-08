Bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1931

Gestern Vormittag wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Wedding schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen bog eine 23-Jährige gegen 12 Uhr mit ihrem Audi von der Müllerstraße nach links in die Fennstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 40 Jahre alten Mercedes-Fahrer, der mit dem Wagen auf der Müllerstraße in Richtung Chausseestraße unterwegs war. Eine 22-Jährige, die sich als Beifahrerin in dem Audi befand, erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Der Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen an einem Arm und wollte sich gegebenenfalls selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 übernahm die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.